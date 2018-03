É uma questão de tempo até o Manchester City garantir o título de campeão na Premier League inglesa, mas a luta pelo segundo lugar continua totalmente em aberto e o Liverpool mostrou neste sábado que é um candidato bem credível, com um triunfo por 4-0 em Anfield sobre o Watford, em jogo da 31.ª jornada, voltando aos triunfos no campeonato depois da derrota em Old Trafford.

PUB

Num fim-de-semana em que Manchester United e Tottenham, por causa da Taça, não jogam para a Premier League, os “reds” passaram a somar 63 pontos, menos dois que a equipa de José Mourinho e mais dois que os “spurs”, com o egípcio Salah a exibir-se a grande altura. Marcou quatro dos cinco golos no jogo e isolou-se no comando da lista dos goleadores, com 28 golos, mais quatro que Harry Kane.

A equipa de Jurgen Klopp não deu qualquer hipótese à antiga equipa de Marco Silva. Salah colocou os “reds” a vencer aos 4’ e marcou mais um antes do intervalo, aos 43’. Na segunda parte, Roberto Firmino marcou de calcanhar aos 49’, após cruzamento de Salah, e o egípcio elevou a vitória a goleada robusta aos 77’ e 85’.

PUB

Quem não deve ter ficado nada tranquilo com esta exibição é Pep Guardiola, que já perdeu com o Liverpool esta temporada e vai voltar a defrontar Klopp nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

PUB