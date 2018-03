E quando se pensava que a Juventus já tinha acelerado rumo a mais um título da Série A, eis que a "vecchia signora" perde pontos de forma inesperada e fica à mercê de uma aproximação do Nápoles. Neste sábado, a "Juve" não conseguiu melhor que um empate sem golos em Ferrara, no terreno do SPAL 2013, equipa que luta pela manutenção.

Desta vez, não houve nenhum golo no último minuto a salvar a Juventus do empate e a vantagem para o Nápoles, que é de cinco pontos, pode ficar reduzida a dois caso a formação napolitana vença neste domingo o Génova no San Paolo.

