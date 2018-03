O Mundial de futebol de 2018, na Rússia, vai entrar na história como o primeiro em que os árbitros podem recorrer ao video-árbitro (VAR), decidiu hoje a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

"Vamos ter o primeiro Mundial, em 2018, com o VAR, foi aprovado, decidido, estamos bastante satisfeitos com esta decisão", declarou Gianni Infantino, presidente da FIFA, aos jornalistas, no final de uma reunião do conselho mundial da FIFA, realizada em Bogotá, Colômbia, e que dá 'luz verde' à decisão tomada em 3 de Março último pelo organismo que rege as leis do jogo da FIFA.

A propósito do VAR, Infantino referiu: "O que queremos é ajudar, dar a possibilidade ao árbitro de ter uma ajuda suplementar quando tem de tomar decisões importantes, e, num mundial, tomam-se decisões importantes".

Introduzido este ano em vários países, entre os quais Portugal, o VAR pode agir unicamente em quatro casos: validar ou não um golo, atribuir ou não um cartão vermelho, analisar uma acção passível de grande penalidade e corrigir um erro de identificação de um jogador sancionado.

"Não é admissível que em 2018 todo o mundo, no estádio ou fora dele, saiba numa questão de segundos se o árbitro cometeu um erro grave, e que o árbitro não saiba, não porque não queira saber, mas sim porque o impedem de o fazer", adiantou Infantino, um adepto fervoroso da arbitragem vídeo, depois de durante muito tempo ter sido céptico.

