O FC Porto respondeu com um triunfo ao deslize protagonizado na passada jornada e conservou a liderança do campeonato, depois da ameaça do perseguidor directo. No Estádio do Dragão, os "azuis e brancos" superiorizaram-se ao Boavista no derby portuense, por 2-0, e chegaram à barreira dos 70 pontos na prova, com 27 jornadas decorridas.

Mostrou rapidamente ao que vinha, o FC Porto, quando, aos 2', Felipe surgiu na área a cabecear de forma imparável para a baliza contrária, após cruzamento de Sérgio Oliveira.

O Boavista não se amedrontou com a desvantagem e ainda ameaçou a baliza de Casillas com um remate acrobático de Renato Santos, mas na segunda metade o FC Porto confirmaria a sua superioridade.

Aos 62', um erro monumental do guarda-redes Vagner na reposição de bola ofereceu o 2-0 a Herrera que, isolado, fez melhor do que nas duas tentativas anteriores de alvejar a baliza.

Nove minutos mais tarde, através de uma grande penalidade (falta cometida sobre Maxi Pereira), a bola chegou a entrar na baliza, mas o golo só contou até ao momento em que o árbitro decidiu rever o lance, a conselho do videoárbitro. Num lance caricato, Sérgio Oliveira escorregou no momento de bater a bola e acabou por dar dois toques antes de fazer o golo. Resultado? O lance foi invalidado.

O triunfo por 2-0 mantém o FC Porto com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, que pouco antes tinha vencido o Feirense por 0-2. Já o Boavista, corre o risco de ver fugir o Desp. Chaves (recebe o Sp. Braga no domingo) na sexta posição da tabela.

