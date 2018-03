O Estoril não conseguiu segurar, neste sábado, a vantagem madrugadora alcançada no encontro diante do Paços de Ferreira (1-1) e vai continuar no último lugar da I Liga, com 22 pontos.

Bruno Gomes inaugurou o marcador logo aos 20 segundos de jogo, após um cruzamento da esquerda desviado por cima do guarda-redes. O Estoril colocava-se em vantagem e foi assim que chegou ao intervalo, mas no regresso ao relvado o Paços empatou. Na sequência de um canto, Miguel Vieira -que já tinha marcado ao FC Porto na última jornada - igualou o encontro com um desvio oportuno, ao primeiro poste (54').

Com este desfecho, continua a ser de três pontos a diferença entre as dua equipas na tabela. O Paços é 14.º, provisoriamente, enquanto o Estoril ocupa a última posição do campeonato.

