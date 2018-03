Depois da traumática eliminação da Liga dos Campeões frente ao Sevilha, o Manchester United conseguiu neste sábado o apuramento para as meias-finais da Taça de Inglaterra, triunfando em Old Trafford por 2-0 sobre o Brighton & Hove Albion.

PUB

A formação orientada por José Mourinho foi de uma eficácia tremenda perante um adversário muito perdulário. Romelu Lukaku inaugurou o marcador aos 37, a responder da melhor maneira a um cruzamento de Matic. O internacional sérvio fechou as contas do jogo já perto do fim, aos 83', depois de grande caudal ofensivo do Brighton, que não concretizou nenhuma das muitas oportunidades que teve, sobretudo na segunda parte.

O United é o segundo apurado para as "meias", depois do Tottenham ter garantido o seu lugar com um triunfo sobre o Swansea. Os dois restantes semifinalistas irão sair neste domingo dos jogos Wigan-Southampton e Leicester-Chelsea.

PUB

PUB