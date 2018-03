Se a primeira jornada do Arnold Palmer Invitational pertenceu ao sueco Henrik Stenson com uma volta de 64 (-8) que lhe deu o comando isolado no Bay Hill Club & Lodge, em Orlando, Florida, a segunda foi do norte-americano Bryson DeChambeau, com um 66 (foi a melhor marca de sexta-feira) que lhe permitiu subiu três lugares para igualar o escandinavo na frente da tabela.

Esta dupla soma 133 (-11) e leva duas de vantagem sobre Taylor Gooch (70), que na véspera partilhava o segundo lugar com Aaron Wise (76). O sul-coreano Byeong Hun Na (68) é quarto com 136 e Charley Hoffman (66) o quinto com 137.

PUB

Dez jogadores estão separados por cinco pancadas na entrada para o fiim-de-semana, num lote que incluiu Rickie Fowler (71) e Patrick Reed (70). Rory McIlroy (70), prejudicado por dois bogeys no início do back nine, está a seis dos líderes.

Quanto a Tiger Woods, oito vezes vencedor do torneio, incluindo na sua última participação em 2013, acrescentou um 72 ao 68 inaugural, caindo dos 7.º para os 17.º. Totalizando 140, está a sete shots dos líderes e empatado com o detentor do título, o australiano Marc Leishman.

PUB

O cut, para os 70 primeiros e empatados entre 120 participantes, fixou-se em 145 (+1).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB