O Benfica subiu, provisoriamente, ao primeiro lugar da classificação da I Liga com uma vitória neste sábado no terreno do Feirense (0-2).

PUB

A jogar primeiro do que os rivais, a equipa de Rui Vitória apresentou-se com uma única alteração: Pizzi regressou ao “onze”, após cumprir castigo, ocupando o lugar que tinha sido de João Carvalho na partida anterior.

A primeira parte foi marcada pela superioridade do Benfica. Os “encarnados” tiveram uma entrada forte e dominaram os minutos iniciais. Na oportunidade mais flagrante da primeira parte, aos 34’, Rafa fugiu à defesa do Feirense, tirou Briseño do caminho, e cara a cara com Caio acertou no poste.

PUB

Poucos minutos depois, o cenário complicou-se para o Feirense, que ficou reduzido a dez jogadores por expulsão de Tiago Silva, que viu o segundo cartão amarelo por falta sobre Rafa.

A superioridade numérica seria decisiva para o triunfo do Benfica, que reforçou o domínio na segunda parte. E, aos 59’, a equipa de Rui Vitória chegou à vantagem no marcador: Jiménez, lançado segundos antes, recebeu a bola de Jonas, aproveitou o corte falhado de Luís Rocha, e atirou para o fundo da baliza do Feirense.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mexicano viria depois a acertar no poste, após passe de Cervi, mas o 0-2 surgiu aos 75’, num lance em que Rafa surgiu isolado, contornou o guarda-redes Caio e ampliou a vantagem “encarnada”.

Nos instantes finais o Feirense ainda teria mais um jogador expulso. Briseño viu o cartão vermelho directo por falta dura sobre André Almeida.

O Benfica passou a somar 68 pontos, mais um do que o FC Porto, que ainda neste sábado recebe o Boavista.

PUB