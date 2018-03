Após uma intensa luta com a equipa dinamarquesa SAP Extreme Sailing Team, que ganhou o campeonato de 2017, a Alinghi sagrou-se neste sábado vencedora do primeiro acto da Extreme Sailing Series (ESS) 2018. Em Muscat, capital de Omã, o catamarã GC32 suíço terminou as 25 corridas com 277 pontos, mais seis do que o SAP liderado pelo neozelandês Adam Minoprio. A velejar em casa, a Oman Air ficou no último lugar do pódio. No final, o português João Cabeçadas, chefe da equipa de terra da Alinghi, mostrou-se satisfeito pelo primeiro triunfo dos helvéticos em Muscat.

PUB

Classificação da 1.ª etapa 1.º - Alinghi, 277 pontos

2.º - ?SAP, 271 pontos

3.º - Oman Air, 253 pontos

4.º - Land Rover BAR, 244 pontos

5.º - Red Bull, 215 pontos

6.º - NZ Extreme, 210 pontos

7.º - Team México, 177 pontos

Com quatro consistentes dias de prova, o GC32 da Alinghi teve um início forte, somando duas vitórias e dois segundos lugares nas primeiras quatro corridas. No entanto, na última metade da competição a SAP foi encurtando a distância na classificação e à entrada para a última corrida, os catamarãs suíços e dinamarqueses estavam separados por apenas dois pontos, tornado a 25.ª e última regata numa autêntica final.

PUB

Próximas etapas Riva del Garda (24 a 27 Maio)

Barcelona (14 a 17 Junho)

Portugal (5 a 8 Julho)

São Petersburgo (9 a 12 Agosto)

Cardiff (24 a 27 Agosto)

San Diego (18 a 21 Outubro)

Los Cabos (29 Nov. a 2 Dez.)?

No tudo ou nada para as duas equipas, a Alinghi acabou por ser mais forte. O GC32 de Arnaud Psarofaghis terminou a última corrida na segunda posição, atrás dos britânicos Land Rover BAR Academy, enquanto o barco do SAP não foi além do quarto lugar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final, o suíço Psarofaghis, “leme” da Alinghi, admitiu que a sua equipa “deu tudo” na última corrida, acabando por ser premiada pelo esforço. “Sabíamos que este acto seria decidido na corrida final, e estamos muito contentes. Foi a única vez que conseguimos bater a SAP no último dia, mas foi no momento certo”, afirmou Psarofaghis.

Peça importante na equipa suíça, o português João Cabeçadas estava satisfeito com o resultado alcançado pelo Alinghi. “É uma boa forma de começar e é a primeira vez que ganhamos em Muscat. Sabe sempre bem arrancar assim”, começou por dizer o chefe da equipa de terra dos suíços.

Revelando boa disposição, Cabeçadas revelou o segredo para a vitória helvética em Omã, após um segundo lugar no ano passado: “Houve uma parte importante na preparação do barco. Antes costumava-se colocar um dente de alho no casco, desta vez foi uma cabeça de alho inteira. Foi isso de certeza que fez a diferença.” A terminar, o experiente velejador português recordou que Portugal irá receber a quarta etapa da ESS 2018, entre 5 e 8 de Julho, deixando um apelo para a presença do público português. “Vai haver espectáculo. O vento é sempre bom com a nortada de Julho.”

PUB