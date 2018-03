A Academia de Hollywood abriu uma investigação interna depois de ter recebido esta semana três queixas de assédio sexual que envolvem o seu presidente. John Bailey é director de fotografia e foi eleito em Agosto para dirigir a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela atribuição dos Óscares e que conta com 8400 membros.

As queixas contra John Bailey, que tem 75 anos, foram feitas esta quarta-feira e noticiadas pela revista Vanity Fair.

Através de um comunicado, feito depois do artigo da conhecida revista norte-americana ter revelado as queixas, a Academia lembrava que é necessário esperar pelo fim da investigação em curso: “A Academia trata qualquer queixa confidencialmente de forma a proteger todas as partes. O comité de admissão revê todas as queixas que são trazidas contra os membros da Academia de acordo com o processo de regras de conduta.” É necessário, acrescenta, completar ainda um relatório e enviá-lo ao conselho dos governadores, a quem cabe a decisão final. “Não faremos mais comentários até todo o processo estar completo.”

O conselho de governadores da Academia é composto por 54 membros, contando com figuras como Steven Spielberg ou Whoopi Goldberg. Foi este mesmo órgão que em Agosto elegeu John Bailey para a presidência, o director de fotografia de obras como American Gigolo, Os Amigos de Alex ou O Feitiço do Tempo.

Alguns meses depois, foi também o conselho de governadores, numa decisão sem precedentes, que expulsou o produtor Harvey Weinstein, na sequência das acusações de violação e assédio sexual, apenas dez dias depois do jornal New York Times ter publicado o caso que abalou Hollywood e lançou o movimento #MeToo.

Foi já em Dezembro que a Academia criou o código de conduta que estabelece que os membros podem ser objecto de medidas disciplinares por causa de actos de assédio sexual ou de descriminação. As regras estabelecidas por John Bailey vão ser agora aplicadas ao próprio presidente, cuja eleição já tinha sido questionada este ano — por ser homem e branco —, no seguimento também do movimento #OscarsSoWhite, que contestou nas últimas edições as nomeações demasiado brancas para os prémios da Academia.

