Durante uma audição do concurso de talentos American Idol, a cantora e jurada Katy Perry beijou o concorrente Benjamin Glaze, um rapaz de 19 anos do estado norte-americano de Oklahoma, sem o seu consentimento. Nas redes sociais, várias têm sido as reacções de indignação, referindo que o caso teria sido condenado por mais pessoas se tivesse sido um homem a beijar uma rapariga sem o seu consentimento.

Quando Glaze disse que nunca tinha tido uma relação nem beijado uma rapariga, a cantora começou a pedir-lhe que se aproximasse. “Não, calma”, começou por dizer Glaze, acabando por se aproximar. A cantora estendeu-lhe a cara e ele deu-lhe um beijo na bochecha; quando ela lhe pediu outro beijo, dizendo que o anterior não tinha feito barulho, Katy Perry virou a cara e beijou-o nos lábios. O rapaz afastou-se enquanto sorria e dizia tratar-se de “uma estreia”.

“Não estava à espera disto”, disse ainda.

“Queria guardá-lo [ao primeiro beijo] para a minha primeira relação. Queria que fosse especial”, disse o rapaz ao New York Times. “Se eu o teria feito se ela me tivesse dito ‘beijas-me’? Não, teria dito que não”, acrescentou ainda. “Fui criado numa família conservadora e senti-me logo desconfortável.”

O rapaz reagiu mais tarde no Instagram, dizendo que não acreditava que tinha sido “assediado sexualmente pela Katy Perry”, mas admitiu que se sentiu “desconfortável” com o beijo, sobretudo tendo em conta que “nunca tinha sido beijado e não estava à espera”.

É possível ver a audição num vídeo partilhado pelo canal do programa televisivo no domingo passado. A cena do beijo foi utilizada para promover o programa tanto em promos como nas redes sociais. Ao lado de Katy Perry estavam os jurados Luke Bryan e Lionel Richie, que não reagiram com estranheza ao beijo da cantora.

E é precisamente nas redes sociais que têm surgido vários comentários que condenam a atitude da cantora, argumentando que haveria muito mais polémica se o beijo tivesse sido dado por um homem a uma rapariga. Outros acusam-na de abusar do seu estatuto de poder para sair impune com situações destas, considerando a atitude “inaceitável” e referindo que “o consentimento não deve ser dado só por mulheres”. “A Katy Perry não aprendeu nada com o movimento #MeToo?”, comentou uma utilizadora do Twitter

