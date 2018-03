Antes de fundar a Apple, quando era um estudante universitário com pouco dinheiro, Steve Jobs estava à procura de trabalho – e o formulário de candidatura a um emprego foi agora comprado num leilão online por 174.757 dólares (uns 142 mil euros). A base de licitação eram cinco mil dólares.

PUB

O documento, datado de 1973, mostra que Steve Jobs (então com 18 anos) não fez um grande esforço para preencher a candidatura. Como morada, indicou Reed College, a universidade em que esteve inscrito durante apenas um semestre (e cujas aulas de caligrafia viriam a influenciar os produtos da Apple). Deixou em branco as alíneas sobre experiência de trabalho anterior (embora tivesse alguma). Como telefone, indicou “nenhum”, e no “acesso a transporte”, respondeu “possível, mas não provável”. Também referiu a licenciatura em Literatura Inglesa que estava a frequentar.

Já nas competências especiais, indica experiência em electrónica e engenharia, obtidas na Hewlett-Packard (cujo nome escreve com erros), a empresa de electrónica e computadores em que tinha conseguido um emprego de Verão (e que foi uma das inspirações de Jobs para criar uma grande empresa). Não há indicação sobre o emprego a que Jobs se estava a candidatar.

PUB

A casa de leilões RR Auction indicou que o comprador é do Reino Unido e que preferiu ficar anónimo, revelando apenas que é um empreendedor da área da tecnologia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além daquele documento, foi leiloado um manual do sistema operativo Mac OS X de 2001 e assinado por Jobs, comprado por perto de 42 mil dólares. Um recorte de jornal de 2008, com uma fotografia do fundador da Apple e também assinado, foi arrematado por perto de 27 mil dólares.

“Há muitos coleccionadores que conseguiram rendimento disponível nas últimas décadas através de tecnologia da Apple, e esperamos resultados igualmente fortes no futuro com este tipo de material”, referiu a leiloeira, em comunicado.

Aquela ficha de candidatura foi preenchida cerca de três anos antes do lançamento do primeiro computador Apple, criado por outro dos co-fundadores da Apple, Steve Wozniak, em parceria com Jobs. Era basicamente uma placa de circuitos que tinha de ser montada pelos compradores e ligada a outros componentes (com um ecrã) para poder funcionar. Custava 666,66 dólares. A Apple foi fundada formalmente em 1977 e Steve Jobs nunca mais procurou um emprego.

PUB