Nove barras de Portugal continental estão fechadas à navegação nesta sexta-feira e duas estão condicionadas devido à previsão de forte agitação marítima, informa a Marinha Portuguesa. De acordo com a informação disponível no site da Marinha, estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira. Já as barras de Viana do Castelo e Aveiro estão fechadas apenas a embarcações com 30 e 35 metros, respectivamente.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs toda a costa portuguesa sob aviso amarelo. O aviso, emitido devido à previsão de ondas de Noroeste com quatro a cinco metros, vai estar em vigor até às 18h de sexta.

O IPMA prevê para esta sexta no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões do Norte e Centro, aguaceiros, que poderão ser pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

A previsão aponta ainda para queda de neve acima de 800/1000 metros nas regiões Norte e Centro, vento fraco a moderado do quadrante Oeste, sendo moderado a forte no litoral e nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima. As temperaturas mínimas vão variar entre -1ºC (na Guarda) e os 8ºC graus (em Faro) e as máximas entre 6ºC (na Guarda) e os 16ºC (em Faro).

Terceiro nevão deste ano deixa Montalegre sem aulas

Em Montalegre, as actividades lectivas foram suspensas nesta sexta-feira por precaução devido à queda de neve que se verificou durante a noite, deixando em casa cerca de 700 alunos, disse fonte da Protecção Civil Municipal à agência Lusa.

David Teixeira, vereador da Protecção Civil de Montalegre, disse que começou a nevar por volta da meia-noite e que os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno a limpar e a espalhar sal para que todas as estradas fiquem transitáveis.

Por uma questão de precaução e pela dificuldade na circulação dos transportes escolares e dos professores, foi decidido, esta manhã suspender, as actividades lectivas. Desde o final de Fevereiro, este é o terceiro nevão que cai sobre Montalegre e que afecta o funcionamento das escolas.

Cerca de 700 alunos frequentam o Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, espalhados pelo centro escolar (primeiro ciclo e pré-escolar) e escola básica e secundária Doutor Bento da Cruz. O concelho está preparado para estas situações e dispõe de vários de veículos dos bombeiros e câmara para limpar a neve das estradas e também espalhar sal.

Quando é necessário, o município contratualiza ainda com particulares a utilização de tractores, também com equipamento adaptado, que vão para as estradas ajudar nas operações de limpeza.

A neve e as paisagens pintadas de brancas são também uma atracção turística que leva muitos visitantes a este concelho do Norte do distrito de Vila Real.

