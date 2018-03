O Movimento Pelo Tejo (proTEJO) conseguiu angariar 22.000 euros numa campanha de crowdfunding para apoiar as custas judiciais do ambientalista Arlindo Marques, a quem uma empresa de celulose reclama 250 mil euros de indemnização.

A campanha de financiamento lançada pelo proTEJO, com sede em Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, sob o mote "Somos Todos Arlindo Marques", começou a 16 de Janeiro e terminou ao fim da tarde desta sexta-feira, propondo-se recolher 21.885 euros, valor que cobre um orçamento com várias despesas inscritas que vão desde as custas processuais ao pagamento dos advogados, tendo encerrado com 101% do objectivo alcançado (21.885 euros), ou seja, 22 mil euros provenientes de 632 apoiantes.

Arlindo Marques, guarda prisional de profissão, acusou a Celtejo-Empresa de Celulose do Tejo, do Grupo Altri, de ser responsável pela poluição do rio. A empresa respondeu interpondo um processo contra o ambientalista no Tribunal de Santarém um processo contra o ambientalista, onde reclama uma indemnização de 250 mil euros por "difamação", alegando ofensas à sua credibilidade e bom nome.

"É uma grande vitória do Arlindo, do proTEJO, e de muita gente que se revê na causa ambientalista em defesa do rio Tejo, milhares de pessoas que assumiram esta luta como sua, contribuindo nesta campanha para a sua defesa", disse à Lusa Paulo Constantino, porta-voz do proTEJO, pouco depois de conhecidos os resultados finais da campanha.

"Foram 632 a contribuir directamente na plataforma, com montantes significativos, mas a esses há que juntar mais cerca de 2 mil pessoas que contribuíram através de almoços e espectáculos solidários, venda de 't-shirts', donativos ofertados em cafés e até contributos entregues em mão. Todo esse dinheiro resultante das várias iniciativas foi depositado na conta da campanha, tendo hoje [sexta-feira] sido alcançado o objectivo", afirmou, manifestamente agradado com os gestos de solidariedade.

"Se o desfecho final do processo for favorável ao Arlindo Marques, o dinheiro angariado será investido na restauração fluvial do Tejo, repovoamento de espécies piscícolas, e, talvez, na aquisição de uma sonda para o Arlindo aferir da qualidade da água na sua condição de vigilante do Tejo", acrescentou, tendo feito notar que a verba angariada vai ser gerida pelo ambientalista e fiscalizada pelo Movimento Pelo Tejo.

