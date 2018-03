O município de Mogadouro pediu ao Ministério de Agricultura medidas compensatórias para fazer face aos prejuízos causados pelo mau tempo que atingiu aquele concelho entre 27 Fevereiro e 2 de Março, disse esta sexta-feira o vice-presidente da autarquia. "No período referido, a neve e o gelo causaram elevados prejuízos em culturas como o olival e amendoal e ainda na floresta. São importante para a economia do concelho, sendo necessário que os técnicos do ministério façam um levantamento exaustivo e urgente dos estragos para se poder calcular as ajudas que possam ser atribuídas aos agricultores", explicou o vice-presidente, Evaristo Neves.

Segundo o autarca, em causa está uma grande quantidade de novas plantações, o que poderá pôr uma causa o futuro agrícola do concelho. "Aprovamos, em sede de executivo municipal, uma proposta que será enviada à tutela, de forma a arranjar medidas compensatórias destinadas aos agricultores que sofreram perdas e prejuízos com a neve e o gelo, no período de 27 de Fevereiro a 2 de Março", vincou.

A Protecção Civil Municipal havia avançado à Lusa que o concelho de Mogadouro foi, no distrito de Bragança, o mais afectado pela neve, a seguida da formação de gelo, verificada entre 27 de Fevereiro e 2 de Março e que afectou a agricultura, pecuária e silvicultura. Outro dos danos causados foi a interrupção do fornecimento de energia eléctrica durante mais de 30 horas, o que colocou em causa a produção de leite no concelho.

