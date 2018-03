A ameaça de bomba que levou o BPI a evacuar as agências centrais e os balcões de atendimento de Lisboa foi, afinal, falso alarme, diz fonte oficial do banco ao PÚBLICO. Segundo fonte do gabinete de imprensa do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o banco comunicou que tinha sido feita uma ameaça de bomba nesta sexta-feira, através de chamada telefónica, na agência das Laranjeiras. Por precaução, o BPI decidiu evacuar todas as dependências em Lisboa.

Segundo a fonte oficial do BPI, após a ameaça de bomba para as 10h (a chamada foi feita por volta das 9h), foi tomada a decisão de evacuar as agências centrais e os balcões de Lisboa. Perceberam mais tarde que se tratava de um falso alarme – “procedendo às diligências necessárias”, diz a PSP – e os funcionários já regressaram entretanto ao trabalho.

