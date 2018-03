A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) revelou nesta sexta-feira que cerca de 2500 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) vão ser promovidos e ter as carreiras descongeladas a partir de Abril.

Os dirigentes da APG tiveram na tarde desta sexta-feira uma reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o descongelamento das carreiras dos militares da corporação.

No final do encontro, o presidente da APG, César Nogueira, disse à agência Lusa que 1335 militares vão ter as carreiras descongeladas em Abril, sendo este número correspondente ao efectivo da GNR que não teve qualquer tipo de promoção entre 2011 e 2017, período em que as carreiras estiveram congeladas.

Os restantes 1124 militares alvo de actualizações salariais a partir de Abril são aqueles que vão ser promovidos, adiantou César Nogueira, realçando que se trata de promoções relativas ao ano de 2016.

O presidente da APG explicou que 581 promoções já foram concretizadas e as restantes 543 vão ser publicadas "nas próximas semanas", segundo garantiu na reunião o ministro Eduardo Cabrita.

O presidente da maior associação socioprofissional da GNR sublinhou que faltam ainda realizar as promoções referentes a 2017, que abrangem 2930 militares.

Em relação ao efectivo da GNR que pode progredir na carreira depois da contagem do tempo de serviço que esteve congelado, César Nogueira disse que o desbloqueamento vai ser feito até 2020.

Também nesta sexta-feira, o Sindicato dos Profissionais da Polícia informou que cerca de 6000 polícias vão ter os salários actualizados a partir de Abril, a maioria (3670) devido ao descongelamento de carreiras.

