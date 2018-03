O líder do PSD quer inscrever o modelo do conselho estratégico nacional – que é uma espécie de “gabinete-sombra” - nos estatutos do partido, para lhe conferir mais peso, mas admite que tal não seja possível após o congresso onde não apresentou qualquer proposta de alteração aos estatutos. No grupo de trabalho que começou a discutir as alterações aos estatutos, apresentadas em congresso, há quem tenha dúvidas que se possa aceitar uma proposta da Comissão Política Nacional posterior à reunião magna dos sociais-democratas. Se Rui Rio não conseguir consagrar o seu modelo de funcionamento de partido nos estatutos – que está a ser visto como um esvaziamento das distritais e das funções dos deputados –, ficará apenas inscrito em regulamento interno.

PUB

O conselho estratégico nacional, como órgão consultivo do líder do PSD, já existia nos estatutos do partido. Esteve adormecido durante alguns anos e foi reactivado por Pedro Passos Coelho em 2016, quando convidou um conjunto de personalidades de várias áreas para o integrar e suscitar reflexões sobre vários temas. Agora, Rio quer dar-lhe outra forma, propondo-se criar uma estrutura com coordenadores e porta-vozes nacionais para 16 temas, um modelo que se pode replicar a nível distrital. A estrutura é presidida por David Justino, vice-presidente do PSD.

Na anteproposta do conselho estratégico nacional (CEN) enviada ao grupo parlamentar e a que o PÚBLICO teve acesso é referido que, “a título provisório, nomeadamente até à aprovação de novos estatutos do PSD, entende a comissão política nacional afectar a este mesmo CEN competências” do “gabinete-sombra” e do gabinete de estudos nacional. Contactada pelo PÚBLICO a assessoria de imprensa do líder do PSD confirmou que a proposta pode ou não ser integrada nos estatutos, mas, se não o for, constará de um regulamento que funciona como documento de orientação política.

PUB

No grupo de trabalho constituído para discutir as alterações aos estatutos propostas no congresso a polémica instalou-se. O PÚBLICO sabe que há quem defenda que a comissão política nacional não tem poder de iniciativa para alterar os estatutos, tanto mais que Rui Rio, como militante, o poderia ter feito no congresso. Outros, como Paulo Colaço, um dos quatro autores de propostas de alteração aos estatutos, sustentam que “a legitimidade do presidente [para apresentar propostas agora] é paralela” e “não é igual” à sua. Mas Paulo Colaço defende que a moção de estratégia global de Rui Rio tem implicações estatutárias e “foi sufragada por 54 mil militantes”, referindo-se aos votos que o candidato à liderança do PSD obteve nas eleições directas do passado mês de Janeiro.

O grupo de trabalho, que tem 90 dias para apresentar uma proposta consensualizada, realizou a sua segunda reunião esta quinta-feira à tarde e a poucas horas do início os participantes não tinham recebido qualquer documento da comissão política nacional (CPN) sobre os estatutos, depois de já ter sido exigido à direcção do partido que entregue uma proposta com os artigos que pretende alterar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Neste grupo, que é coordenado pelo secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte, participam os quatro autores das propostas de alteração: António Rodrigues, ex-deputado; Pedro Rodrigues, fundador da Plataforma Portugal Não pode Esperar; Mara Duarte, em representação do Movimento das Mulheres Sociais-Democratas e directora-geral do escritório de advogados do qual a vice-presidente Isabel Meirelles é sócia principal; além de Paulo Colaço, membro do conselho de jurisdição nacional. Estão também representados no grupo António Maló de Abreu, vogal da CPN; Nunes Liberato, presidente do conselho de jurisdição nacional; e Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do congresso.

Numa altura em que o grupo começou a discutir a metodologia, já é ponto assente que os autores das propostas as podem levar ao conselho nacional, se assim o entenderem, caso não obtenham consenso. Nenhuma das quatro propostas prevê exactamente o modelo agora proposto por Rui Rio para o funcionamento do partido. Na anteproposta enviada aos deputados – e que depois será aprovada pela CPN – está previsto que, à luz do regulamento do modelo do conselho estratégico nacional aprovado por Passos Coelho em 2016, esta estrutura proponha um programa eleitoral de Governo, e que possa propor convenções nacionais e distritais.

Santana preside à Fundação Espírito Santo Foi o próprio Pedro Santana Lopes, que concorreu contra Rui Rio nas últimas eleições internas do PSD, a confirmar a notícia: a partir desta sexta-feira, dia em que o conselho de curadores deve aprovar o convite feito por Edmundo Martinho (provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), será ele o presidente da Fundação Espírito Santo. “É uma função não remunerada e que não será inteiramente a full-time, porque vou manter a actividade como advogado. Vou dedicar o tempo que a fundação precisar para ajudá-la a ultrapassar estes momentos difíceis que tem vivido”, explicou Santana na SIC Notícias, na quarta-feira à noite. O antigo primeiro- -ministro confirmou assim uma informação que havia sido noticiada pelo Expresso alguns dias antes. Na SIC Notícias, Santana Lopes aproveitou ainda para fazer um balanço do primeiro mês de Rui Rio à frente do partido, desde o congresso, e classificou-o como “complicado”.

O adversário de Rio nas últimas directas usou expressões como “um conjunto de atrapalhações inesperadas” que seriam “evitáveis e não são desejadas por ninguém” e que “introduzem ruído” e dificultam a “afirmação e o que tem de ser o trabalho do novo líder”.

Santana Lopes referia-se ao recente caso do currículo do seu antigo secretário de Estado Feliciano Barreiras Duarte, que desejou ardentemente que se resolva depressa, mas não só.

“Às vezes fazemos escolhas com as melhores das intenções e as coisas não saem bem. O problema é quando as pessoas dão cabo do estado de graça, comentou o ex-provedor da Santa Casa de Lisboa.

Para Santana Lopes, há, de facto, “uma atrapalhação que não é boa para o PSD nem para a nova liderança”. Ainda assim, o futuro presidente da Fundação Espírito Santo rejeitou voltar a sujeitar-se a eleições nos próximos tempos.

PUB