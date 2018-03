O PCP quer que as empresas que têm mais lucros passem a fazer uma contribuição complementar para a Segurança Social que será de 10,5%, de forma a diversificar as fontes de financiamento. Porém, essa contribuição não seria calculada directamente sobre o chamado valor acrescentado líquido (lucros líquidos, apurados depois de todas as obrigações fiscais da empresa e das reservas para investimentos), mas sim através de uma fórmula que tem em conta as contribuições da empresa para a Segurança Social com base nos ordenados e salários.

Sob a mira dos comunistas ficam assim as grandes empresas com maior rácio entre lucros e número de trabalhadores, como as companhias de base tecnológica ou as que lidam com o sector financeiro. Ou seja, quanto mais lucros e menos trabalhadores tiverem, maior será a probabilidade de verem ser-lhes aplicada esta nova taxa.

Questinado pelos jornalistas sobre se o PCP tem o apoio do PS nesta matéria, o deputado António Filipe não quis entrar em pormenores, dizendo apenas que esta ideia vem sendo falada publicamente pelos comunistas há muito tempo.

Embora defendam que se trata de uma contribuição que terá um "significativo impacto no reforço" do financiamento da Segurança Social e ajudará a uma maior justiça social na relação entre a tributação aos trabalhadores e ao capital, os comunistas não conseguem prever quanto é que poderia ser a verba anual adicional. "Esse cálculo depende da economia e do nível de emprego/desemprego", alegou o deputado António Filipe quando questionado pelo PÚBLICO sobre expectativas de valores, afirmando que fazer qualquer estimativa seria o equivalente a "fazer futurologia".

A mecânica do cálculo da contribuição tem em conta as contribuições patronais e as dos trabalhadores e também o valor acrescentado líquido (VAL) anual, como descreveu a deputada Diana Ferreira.

As empresas continuam a entregar mensalmente à Segurança Social as contribuições patronais sobre a totalidade dos ordenados e salários à taxa de 23,75%, assim como as dos trabalhadores à taxa de 11%. No ano seguinte, com os dados da Autoridade Tributária, a Segurança Social calcula o VAL de cada empresa e aplica-lhe uma taxa de 10,5%. Se a soma das contribuições patronais normais (as sobre ordenados e salários) anuais for superior ao valor dessa taxa de 10,5%, a empresa não terá que pagar mais nada à Segurança Social. Porém, se a soma for inferior a esse valor, a empresa terá que pagar à Segurança Social a diferença em falta até ao valor obtido no cálculo da taxa de 10,5% do VAL.

