Dois assessores que estavam afectos à bancada parlamentar do PSD foram exonerados esta sexta-feira, incluindo António Valle, que fazia a comunicação do anterior líder do partido, Pedro Passos Coelho.

Além de António Valle foi também exonerada Anabela Mendes, que tinha sido contratada em Janeiro deste ano antes das eleições directas, e que foi assessora de imprensa de Paula Teixeira da Cruz enquanto ministra da Justiça no anterior Governo.

Os assessores foram esta manhã informados da sua exoneração pelo chefe de gabinete da direcção da bancada do PSD.

