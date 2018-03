Do lado do bom senso

PUB

O PS fez bem em chumbar os direitos laborais do PCP. Numa época de dificuldades financeiras, como a que vivemos, as empresas não se aguentariam, se fossem aprovados. Os comunistas cometem um grave erro de análise. Com tanta reivindicação, a grande maioria irrealista, em vez de defenderem os trabalhadores, estavam a lançá-los no desemprego, se Costa tem dado acolhimento às suas pretensões. O PS não está do lado do grande capital, como acusa o PCP, mas sim do bom senso e do país. E quem defende verdadeiramente os trabalhadores são os socialistas. Como dizia Mário Soares, numa crítica ao PCP, ser de esquerda não é entoar loas à classe operária. A questão não é nova. Desde sempre, que os comunistas apresentam propostas demagógicas que visam, supostamente, a defesa dos trabalhadores. São promessas difíceis de cumprir. Chama-se a isto, como já escrevi neste jornal, populismo de esquerda. E não é assim que se ganham votos. Quando a esmola é grande, até o pobre desconfia.

Simões Ilharco, Lisboa

PUB

Será desta?

Segundo o Conselho de Finanças, o défice em 2017 poderá ter sido de 1%, assumindo que em 2018 o valor poderá ser de 0,7% e em 2020 o saldo orçamental poderá ser positivo. Perante tais perspectivas é importante que o governo de António Costa assuma, depois dos cortes provocados por Pedro Passos Coelho, que é tempo de melhorar as condições na saúde e na educação, contratando o número de profissionais necessários para que os serviços funcionem como deve ser e resolva igualmente os problemas de alguns edifícios bastante degradados.

Para além disto, seria importante ver melhoradas as condições de circulação nas linhas férreas que, em alguns casos e de acordo com o que se soube há poucos dias, são totalmente miseráveis e propiciadoras de acidentes. Se houver vontade política e o governo não começar a facilitar pensando nas próximas eleições poderemos estar perante uma situação que só poderá trazer vantagens aos portugueses. Aguardemos para ver se a cabeça dos governantes não fica, uma vez mais, desgovernada perante o aproximar de eleições. Será desta que a responsabilidade irá imperar? Aguardemos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Olhem para as estrelas

“Olhem para as estrelas e não para os vossos pés”. As palavras do autor de O universo numa casca de noz, convidavam à contemplação. Stephen Hawking acreditava no futuro da humanidade. O cosmólogo britânico não considerava o aparecimento do homem e a criação do universo obra de Deus. Uma das estrelas mais brilhantes está ao lado de Andrómeda, Cassiopeia, Auriga, Ara, Pegasus, Hydra e Aquarius. Até sempre, Stephen Hawking.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB