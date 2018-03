Vanessa Trump, mulher do filho mais velho de Donald Trump, Donald Jr., ambos de 40 anos de idade, entregou nos tribunais o pedido de divórcio. Num comunicado conjunto, o casal disse apenas que decidiu “seguir caminhos diferentes ao fim de 12 anos”, acrescentando: “Teremos sempre um grande respeito um pelo outro e pelas nossas famílias. Temos cinco lindos filhos, que continuam a ser a nossa prioridade. Pedimos que respeitem a nossa privacidade”.

A relação entre ambos parecia estar em risco desde o Verão do ano passado, quando Vanessa, ex-modelo, deixou de partilhar fotografias do marido nas redes sociais – a mais recente é do dia 14 de Junho de 2017, com uma mensagem de parabéns para o Presidente norte-americano.

O pedido de divórcio é amigável, pelo que o casal evita um longo processo nos tribunais – especialistas ouvidos pelo jornal The New York Post dizem que os termos de um divórcio terão ficado estipulados aquando do casamento, em 2005. “Os acordos pré-nupciais e de confidencialidade estão no ADN da dinastia Trump. Ficaria surpreendido se o Donald Trump Jr. se tivesse casado completamente desprotegido”, disse o advogado Michael Stutman, especializado em divórcios.

Em Fevereiro, Vanessa Trump chegou a ser levada para um hospital depois de ter aberto um envelope que continha um pó branco. Mais tarde veio a revelar-se que era amido de milho, mas o susto foi real – no dia 2 de Março, Vanessa agradeceu no Twitter a quem ajudou “a apanhar a pessoa que enviou o envelope aterrorizante”.

Apesar de não haver nenhuma informação oficial a indicar que o divórcio foi provocado, pelo menos em parte, pela investigação do procurador especial Robert Mueller sobre as suspeitas de conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia, uma outra advogada norte-americana admite essa possibilidade.

Para Nancy Chemtob – ouvida também pelo The New York Post –, Vanessa Trump poderá continuar a invocar imunidade para não testemunhar contra o seu marido enquanto o divórcio estiver a decorrer. Segundo a especialista, com este divórcio, Vanessa Trump poderá também assegurar um acordo financeiro antes que a investigação de Robert Mueller possa pôr em causa os bens da família Trump.

