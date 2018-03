O bairro de Lavapiés, no centro de Madrid, foi palco esta noite de confrontos entre manifestantes e a polícia, na sequência da morte de um imigrante senegalês, que testemunhas dizem ter morrido a fugir das autoridades.

PUB

De acordo com o jornal espanhol El País, os distúrbios ocorreram em diversas ruas daquele bairro histórico, tendo havido cargas policiais e sido disparadas balas de borracha para dispersar os manifestantes, que incendiaram contentores de lixo e automóveis.

Além disso, registaram-se estragos em mobiliário urbano, em agências bancárias e em veículos da polícia, com o lançamento de pedras e outros objectos.

PUB

Manifestantes explicaram à Agência France Presse (AFP) que estavam em protesto contra a morte de Mmame Mbage, um senegalês, com cerca de 35 anos, que chegou a Espanha de barco há 14 anos e ganhava a vida a vender malas e perfumes na rua. O homem não teria autorização de residência no país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com as autoridades, Mmame Mbage foi encontrado inconsciente numa rua de Lavapiés, tendo sido efectuadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. Vendedores de rua ouvidos pela AFP relataram que o senegalês foi perseguido por agentes da polícia municipal, que seguiam de mota, e colapsou.

Um morador da zona, que se identificou apenas como Marcos, contou à agência The Associated Press que, durante o dia, viu polícias a pé e em motociclos a perseguirem um grupo de vendedores de rua africanos. O homem relatou que a perseguição começou na praça da Porta do Sol e seguiu na direcção do bairro de Lavapiés.

A presidente da Câmara de Madrid, Manuela Carmena, numa mensagem no Twitter, garantiu que a autarquia irá "investigar minuciosamente o que aconteceu e agir em conformidade". "Lamento muito a morte de um cidadão em Lavapiés", escreveu.

PUB