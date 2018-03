A Rússia foi um dos temas de um encontro esta sexta-feira em Paris entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro depois da formação da “grande coligação” e da tomada de posse do Governo alemão. Os dois discutiram “a resposta apropriada” para a tentativa de assassínio de um antigo espião russo no Reino Unido que Londres atribui a Moscovo, disse Merkel aos jornalistas antes do jantar de trabalho dos dois.

“Muitas pistas apontam para o facto de a Rússia ser a responsável” pelo ataque em Salisbury, em que foi usada uma arma química (um veneno que actua no sistema nervoso), disse Merkel. “É uma situação muito difícil e vamos discutir qual será a resposta apropriada.”

Especulava-se de Macron aproveitaria a oportunidade para clarificar se mantinha a visita que prometeu a Moscovo, prevista para Maio, combinada quando recebeu o Presidente russo, Vladimir Putin, em Paris.

A tentativa de assassínio do antigo espião russo (e agente duplo) Sergei Skripal, hospitalizado em estado muito grave depois de exposto a uma arma química no primeiro ataque do género registado na Europa desde o final da II Guerra, foi vista por muitos não como um ataque ao Reino Unido mas ao Ocidente em geral. O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, prometeu uma “mensagem clara” dos 28 Estados-membros da União Europeia.

