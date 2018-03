O presidente do MPLA e ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou nesta sexta-feira a realização de um congresso extraordinário para “resolver” a liderança no partido, a convocar para Dezembro deste ano ou Abril de 2019.

PUB

O anúncio foi feito pelo líder do MPLA no discurso de abertura da 5.ª sessão ordinária do Comité Central, que decorre em Luanda.

A reunião acontece numa altura em que vários militantes criticam abertamente a bicefalia no partido no poder em Angola desde 1975, entre João Lourenço, vice-presidente do partido e chefe de Estado desde Setembro, e José Eduardo dos Santos que lidera o Movimento Popular de Libertação de Angola desde 1979.

PUB

Durante a intervenção, José Eduardo dos Santos, que foi chefe de Estado em Angola durante 38 anos e não concorreu às eleições gerais de Agosto do ano passado, disse que se comprometeu a envolver-se “pessoalmente” no grupo de trabalho que ao longo de 2018 vai “preparar a estratégia” do MPLA para as primeiras eleições autárquicas no país.

“Assim, recomendo, por ser mais prudente, que a realização do congresso extraordinário do partido, que vai resolver a liderança do MPLA, seja em Dezembro de 2018 ou Abril de 2019”, disse, sem adiantar mais pormenores sobre o processo.

PUB