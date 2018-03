O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira que é “altamente provável” que o envenenamento do antigo espião (e agente duplo) russo, Sergei Skripal, e da sua filha, na cidade de Salisbury, tenha sido directamente ordenado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

PUB

O Governo de Londres apontou responsabilidades pela tentativa de homicídio através de um veneno que actua no sistema nervoso, que faz parte da série chamada Novichok, à Rússia. Mas esta é a primeira vez que as acusações se dirigem directamente a Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reagiu pouco tempo depois dizendo que as declarações de Johnson são “chocantes e uma indesculpável violação das regras e do correcto comportamento diplomático”, cita a agência russa TASS.

PUB

“A nossa disputa é com o Kremlin de Putin e com a decisão dele, e achamos que é altamente provável que tenha sido decisão sua direccionar o uso do agente de nervos nas ruas do Reino Unido, nas ruas da Europa, pela primeira vez desde a II Guerra Mundial”, afirmou Boris Johnson, citado pela comunicação social britânica.

Simbolicamente, Johnson fez as declarações no bunker da Batalha de Inglaterra, a partir de onde foram controladas as operações da II Guerra Mundial.

Theresa May anunciou na quarta-feira uma série de retaliações contra Moscovo na sequência do envenenamento do antigo agente duplo russo – que vão desde a expulsão de 23 diplomatas russos no Reino Unido e o corte de todos os contactos de alto nível entre ambos os países.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

França, Alemanha, Estados Unidos, NATO e União Europeia juntaram-se ao Reino Unido na condenação e nas críticas à actuação da Rússia por toda a Europa.

Da parte de Moscovo existiram várias reacções de diferentes responsáveis, todas negando qualquer responsabilidade no caso e descreditando a investigação, e respectivas conclusões, das autoridades britânicas.

No entanto, Putin ainda não reagiu publicamente ao conflito diplomático, mas reuniu-se com o seu Conselho de Segurança nesta quinta-feira. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, a retaliação do Kremlin será anunciada a qualquer momento.

PUB