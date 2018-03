Um helicóptero norte-americano, que transportava sete militares em serviço, despenhou-se no oeste do Iraque, informou o Comando Central dos EUA, em comunicado, nesta quinta-feira.

“As equipas de salvamento estão a responder à queda de uma aeronave”, lê-se no comunicado. Pensa-se que o aparelho seja um helicóptero HH-60, que se despenhou perto de Alcaim, cidade na província de Ambar, a 400 quilómetros de Bagdad, próxima da fronteira com a Síria, de acordo com a informação inicialmente avançada por um responsável militar norte-americano à Reuters. É “provável” que haja mortos, acrescentou a mesma fonte.

Ainda não se sabem mais detalhes sobre o incidente, mas o Comando Central norte-americano informou que irá abrir uma investigação para apurar as causas da queda.

