Viagens sem insónias

Esta sexta-feira é o Dia Mundial do Sono. Em Portugal, o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, em colaboração com a Associação Portuguesa do Sono, fez de propósito esta banda desenhada para o PÚBLICO, com o objectivo de alertar para as consequências na sociedade dos problemas de sono e como podem esses problemas ser prevenidos, tratados e investigados pela ciência.

Coordenação e texto: João Ramalho-Santos, Sara Varela Amaral e Ana Rita Álvaro

Desenhos: André Caetano

Com a participação de investigadores do CNC: Ana Cristina Rego, Ana Luísa Carvalho, Ana Teresa Viegas, Cláudia Cavadas, Cristina Carvalho, Dominique Fernandes, Elisabete Ferreiro, Ildete Luísa Ferreira, João Peça, Laetitia Gaspar, Luís Pereira de Almeida, Paula Moreira, Paulo Oliveira, Rita Amado Dias, Sandra Amaral, Sandra Morais Cardoso, Sara Silva, Sónia Correia e Susana Cardoso.

Com a participação da Associação Portuguesa do Sono: Joaquim Moita, Maria Helena Estevão e Isabel Campante.