Madrid continuou a protestar após a morte de um imigrante

Vendedores ambulantes e habitantes do bairro de Lavapiés encheram a praça Nelson Mandela, no centro de Madrid, para se manifestarem em protesto contra a morte de um vendedor ambulante que vivia em Espanha em situação ilegal. Mmame Mbage, senegalês de 35 anos, morreu na rua do Oso, no bairro de Lavapiés na noite desta quinta-feira. As horas que se seguiram à morte foram marcadas por distúrbios e confrontos entre manifestantes e a polícia, que resultaram em seis detenções e dez polícias feridos.

De acordo com o El País, o imigrante africano morreu com uma paragem cardíaca. Escreve o El Mundo que já se encontrava no chão, a “espumar da boca” quando a polícia se aproximou dele, segundo testemunhas ouvidas por este jornal diário. Uma informação contradiz a que circulou na noite de quinta-feira, segundo a qual o senegalês tinha sido perseguido por agentes da polícia municipal, que seguiam de mota, e depois "colapsou".

Ao longo desta sexta-feira, houve distúrbios nas ruas de Lavapiés, com pedras arremessadas contra polícias e gritos de “Sim, sim, mataram-no”. No entanto, a manifestação das 18h, na praça Nelson Mandela, foi pacífica e aprovada pelo Governo, escreve o El Confidencial.

Mmame Mbage chegou a Espanha de barco há 14 anos e ganhava a vida a vender malas e perfumes na rua. O homem não teria autorização de residência no país.