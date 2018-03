O Coliseu do Porto voltou a abrir as portas, na quinta-feira à noite, para mais um espectáculo de As Canções de Leonard Cohen. Foi a quinta vez que músicos portugueses se juntaram num concerto de homenagem ao cantor, compositor e poeta canadiano.

Dance Me To The End of Love, Bird on The Wire, I'm your Man ou Hallelujah. Ao longo da noite foram recordadas algumas das canções mais emblemáticas do cantor. David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Miguel Guedes, Mazgani e Samuel Úria foram os artistas portugueses que deram voz às músicas.

A acompanhar esteve Pedro Vidal (guitarra), João Correia (bateria), Nuno Lucas (baixo), João Cardoso (teclados) e Paulo Ramos e Orlanda Guilande (coros). Esta noite acontece o segundo (e último) concerto de tributo a Leonard Cohen, no Coliseu do Porto, pelas 21h30. Antes de chegar à sala de espectáculos do Porto, o concerto esteve no Coliseu dos Recreios em Lisboa.