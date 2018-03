A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) nomeou esta sexta-feira, formalmente, Carlos Tavares como presidente do conselho de administração (chairman) e presidente executivo, confirmou à Lusa fonte oficial da Associação Mutualista Montepio Geral.

A nomeação aconteceu em assembleia geral, ao final da tarde, depois de Carlos Tavares já ter cessado o vínculo com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), onde era assessor da administração do banco público.

A entrada em funções de Carlos Tavares (que saiu do regulador dos mercados financeiros no final de 2016) acontecerá na próxima semana, ainda sem dia definido, sucedendo assim a Félix Morgado, que é presidente da CEMG desde 2015 e cujo mandato no banco mutualista foi marcado por divergências com Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, o único accionista da CEMG.

Além de Carlos Tavares, a assembleia geral da CEMG nomeou para a comissão executiva Nuno Mota Pinto (vindo do Banco Mundial e inicialmente indicado para presidente do banco, mas que passou a administrador na sequência da polémica devido a uma dívida à banca tida até 2017), Carlos Leiria Pinto, José Mateus, Pedro Alves, Helena Costa Pina e Pedro Ventaneira. Já como administradores não executivos foram nomeados Amadeu Paiva, Rui Heitor, Luís Guimarães, Vítor Martins e Manuel Teixeira.

Tendo em conta a alteração feita em 2017 nos estatutos da CEMG, a assembleia geral é constituída apenas pelos representantes dos accionistas. Uma vez que a CEMG tem um accionista único, a Associação Mutualista Montepio Geral, foi a Tomás Correia, enquanto presidente da Mutualista, a quem coube proceder às nomeações formais.

