A fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, vai fazer nova paragem devido a uma quebra no fornecimento de motores a gasolina de 24 de Março a 2 de Abril, comunicou hoje a empresa aos trabalhadores.

De acordo com a informação a que a agência Lusa teve acesso, "o aumento de procura de veículos a gasolina está a ter impacto nas fábricas de produção de motores", uma vez que "os componentes para os motores a gasolina são diferentes dos motores a diesel".

"Na cadeia de abastecimento dos fabricantes, existem subfornecedores que actualmente não conseguem acompanhar o aumento de procura e não estão a conseguir garantir o abastecimento necessário para as fábricas", lê-se no comunicado distribuído hoje aos funcionários da Autoeuropa.

No mesmo comunicado, a empresa adianta que o reinício da actividade laboral será no dia 3 de Abril e garante ainda que "esta revisão do programa de produção, por motivos externos à Volkswagen Autoeuropa, não terá impacto no pagamento do prémio trimestral".

A fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela prevê atingir um volume de produção na ordem dos 240.000 veículos até final do ano em curso, a maioria dos quais no novo modelo, T-Roc.

