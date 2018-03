Arranca este domingo, no Qatar, o Mundial 2018 de motociclismo de velocidade, com os principais pilotos a perspectivarem um ano de grande equilíbrio, disputado por uma boa mão cheia de candidatos ao título de MotoGP, apesar de o catalão da Honda, Marc Márquez, de 25 anos - detentor de quatro troféus nos últimos cinco anos -, surgir como o grande favorito à conquista do ceptro.

Quebrando uma tradição com uma década, a primeira corrida do calendário da prova-rainha será disputada à luz do dia, sob o sol do Qatar. Mas para aquecer ainda mais a atmosfera, a Yahama decidiu anunciar a renovação com o campeoníssimo Valentino Rossi até 2020, mostrando à concorrência que "Il Dottore" continua aí para as curvas, apesar dos 39 anos e de estar prestes a iniciar a 23.ª temporada.

O piloto italiano prevê, de resto, que este seja o Mundial mais disputado de que tem memória, assegurando que se sente confortável para prosseguir a carreira na plenitude, até para mais tarde não se arrepender de ter abandonado demasiado cedo e viver atormentado pela ideia de que teria sido possível competir mais uns anos.

"Decidi que me sinto feliz aqui e depois dos testes de inverno concluí que vou mesmo correr até ao fim", explicou Rossi, prometendo lutar pelo décimo título mundial, apesar de já não vencer desde 2009 e de nas casas de apostas ser apenas o quinto da cadeia hierárquica.

No topo da pirâmide surge Marc Márquez, que apesar de só ter consumado a conquista do "tetra" na última prova da temporada anterior, é o alvo a abater por um pelotão onde se destacam Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, da Ducati, para além de Maverick Viñales (Yahama) e Dani Pedrosa, colega de Márquez na Honda.

A este grupo pode juntar-se ainda o campeão da categoria Moto2 de 2017, o italiano Franco Morbidelli (Honda). Com seis conquistas nos últimos oito anos, Marc Márquez venceu o título no ano de estreia em MotoGP (2013), depois de ter sido campeão em Moto2, pelo que dispensa qualquer advertência nesta matéria.

'I think this #MotoGP season is the most balanced of all time' ??



Who will be the title challengers in 2018? We asked the riders themselves! pic.twitter.com/NpJidZSs9h — MotoGP™?????? (@MotoGP) March 15, 2018

