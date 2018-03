A partir deste sábado e até ao próximo dia 29 vai decorrer em Batumi, Geórgia, a 19.ª edição do Campeonato da Europa individual de xadrez e, este ano, Portugal faz-se representar por dois jovens, o número um nacional, Jorge Ferreira, de 24 anos, e o campeão nacional absoluto, André Sousa, de apenas 17 anos.

Com um recorde de participantes - nada menos que 304 -, em representação de 34 nações, o russo Dmitri Jakovenko, ex-campeão europeu, lidera o ranking dos participantes com 2746 pontos, seguido por mais sete jogadores com rankings acima dos 2700: os seus dois compatriotas, Maxim Matlakov, o actual detentor do título, e Danil Dubov, o polaco Wojtaszek, o checo David Navara, o espanhol Paco Vallejo e o ucraniano Vassily Ivanchuk.

Mas vários outros participantes terão a ambição de triunfar, principalmente Baduur Jobava, que, a jogar em casa, quererá demonstrar que a sua recente descida na lista mundial, onde já ocupou a 19.ª posição, foi um mero acidente e também contrariar o azar do ano passado, quando perdeu o título devido ao critério de desempate utilizado, não tendo ido além da medalha de prata, a segunda da sua carreira.

Quanto aos portugueses as suas ambições serão modestas, e uma classificação entre os 100 primeiros poderá considerar-se positiva para eles, que na lista inicial ocupam apenas a 145.ª e 180.ª posição, respectivamente.

No entanto, uma prova desta natureza é também uma grande oportunidade para defrontarem jogadores de classe mundial e adquirirem uma experiência fundamental para a sua evolução. Alcançar uma norma de Grande Mestre, o que implica uma performance superior aos 2600 pontos, seria a cereja no topo do bolo e um passo de gigante para o título máximo da modalidade, até agora apenas alcançado por três portugueses.

