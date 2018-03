Foi há dez anos que o Universo Cinematográfico Marvel começou, com o lançamento do primeiro Homem de Ferro, o filme que reavivou a carreira de Robert Downey Jr. –tornando-o um dos actores mais bem pagos do mundo – e deu início a um universo partilhado que pôs os super-heróis e as adaptações de banda desenhada no topo dos blockbusters de Hollywood (há cinco destes filmes no top 20 dos mais rentáveis de sempre). Este ano, tal como em 2017, vão estrear-se três filmes desse universo. O primeiro, o altamente bem sucedido Black Panther, saiu no mês passado. Seguir-se-á, a 25 de Abril, Vingadores: Guerra do Infinito, o terceiro da saga Vingadores, e depois, a 26 de Julho, Homem-Formiga e a Vespa, o segundo do Homem-Formiga (que também aparece neste novo Vingadores).

O trailer final de Vingadores: Guerra do Infinito, o tal segundo filme Marvel deste ano, foi lançado esta sexta-feira. Nele, podemos ver os membros da equipa dos Vingadores ao lado de personagens de outros filmes da Marvel: os Guardiões da Galáxia, que também ficam impressionados com o martelo de Thor a ser lançado, a interagir com o Homem de Ferro, o Capitão América e a Viúva Negra em Wakanda com o Pantera Negra, ou o Homem-Aranha a apresentar-se ao Doutor Estranho, tudo para fazerem face ao temível Thanos, o super-vilão agora interpretado por Josh Brolin que apareceu no primeiro Vingadores, de 2012. O filme é realizado pelos irmãos Anthony e Joe Russo, que antes eram mais conhecidos pela realização de comédias televisivas como Arrested Development ou Community e foram responsáveis pelos dois últimos Capitão América que agora estão aos comandos dos Vingadores após Joss Whedon ter saído deste universo. Recentemente, disseram numa entrevista ao site /Film que tinham ido beber inspiração para o tom deste novo Vingadores a dois filmes sobre o crime dos anos 1990: O Vale da Intriga, de John Herzfeld, e Romance Perigoso, de Steven Soderbergh.

