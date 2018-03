O Ípsilon venceu três prémios de excelência na 39.ª edição do concurso internacional da Society for News Design (SND), um dos mais importantes prémios a nível mundial em design de imprensa em papel e online. Numa lista em que constam trabalhos de alguns dos principais jornais internacionais como o New York Times ou o Washington Post, o Ípsilon foi distinguido na categoria de Features Design.

Para além do jornal Região de Leiria, que ganhou uma prata na categoria de Fotografia, o Ípsilon venceu três prémios de excelência: com uma capa em que figura a cantora islandesa Bjork; com o suplemento completo da mesma edição, lançada a 24 de Novembro de 2017; e com uma dupla sobre a coreógrafa americana Yvonne Rainer. Não houve mais premiados de Portugal.

À 39.ª edição do concurso foram submetidas 6000 inscrições e atribuídos pelo painel de juízes 1030 prémios, incluindo 13 medalhas de ouro, 44 medalhas de prata, quatro prémios de reconhecimento especial e 964 prémios de excelência.

O infograma intitulado “165 anos de ciclones tropicais”, trabalho de José Alves, publicado a 8 de Outubro de 2017 – que analisa os furacões e impacto em todo o mundo –, ganhou também uma medalha de bronze nos prémios Malofiej, organizados pelo capítulo espanhol da Society for News Design, que distinguem os melhores trabalhos infográficos a nível internacional.

Nesta competição não houve mais órgãos de informação portugueses a receberem uma distinção, sendo que os grandes vencedores desta 26.ª edição, foram o jornal alemão Berliner Morgenpost na categoria de infografia impressa e a National Geographic na infografia online.

Pela primeira vez, a competição teve mais inscrições para a categoria online (674 inscrições) do que para a impressa (647 inscrições), de acordo com dados divulgados pela própria organização.

Texto editado por Victor Ferreira

