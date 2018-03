A 10 e 11 de Março, o Festival Feminista do Porto acolheu o Encontro de Mulheres, um evento onde a maioria dos debates destinava-se apenas a pessoas que se identificam como mulheres.

Conversámos com Patrícia Martins, Mar Velez e Edgar Gonçalves para perceber a importância destes espaços para falar, na primeira pessoa, sobre as discriminações que as mulheres vivem no quotidiano.

