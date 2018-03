A Força Aérea Portuguesa registou em vídeo vários momentos da missão de resgate de duas pessoas feridas com gravidade na sequência de uma derrocada na Praia da Ursa, em Sintra. Segundo o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Pereira da Terra, das cinco pessoas a acampar junto à arriba, verificou-se uma vítima mortal, um homem de nacionalidade brasileira com 23 anos, e uma jovem ferida com gravidade, alemã, com 18 anos, que sofreu poli-traumatismos.