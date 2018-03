A sociedade e a economia da Europa atravessam um período de transformação digital que proporciona grandes oportunidades de crescimento, inovação e de empregos. Porém, nem todos, ainda, estão a aproveitar este momento.

Foi por isso que, em 2015, prometemos treinar um milhão de europeus em competências digitais enquanto parte do nosso compromisso na EU Digital Skills and Jobs Coalition. Dada a forte procura e as necessidades detectadas foram, desde aí, treinados três milhões de europeus e mais de dois milhões de pessoas em África em competências digitais.

E, porque a tecnologia deve trazer oportunidades a todos, estamos hoje a renovar o nosso compromisso com a EU Digital Skills and Jobs Coalition e a comprometermo-nos a ajudar um milhão de europeus a encontrar emprego ou a fazer crescer o seu negócio até 2020. Estamos a ir para além do compromisso de ajudar no treino de competências, de modo a assegurar que aqueles que treinamos colocam estas competências ao serviço das suas carreiras e dos seus negócios.

Em Portugal, iremos contribuir para este compromisso europeu por via do Atelier Digital. O Atelier Digital é uma iniciativa que visa ajudar a reduzir as lacunas nas competências digitais em Portugal e que desde o seu lançamento já formou mais de 35 mil portugueses. Com base numa plataforma, o Atelier Digital proporciona 26 módulos diferentes, que vão desde a presença online passando pelo mobile, internacionalização, etc, e visa ajudar as pessoas a adquirir competências digitais e dar-lhes a oportunidade de conhecerem as principais ferramentas que lhes podem permitir aproveitar as oportunidades da digitalização da economia e do empreendedorismo em Portugal. Mas nunca poderemos fazer isto sozinhos e, por isso, vamos continuar a desenvolver esforços em parcerias com os governos e com as universidades, bem como através do apoio do Google.org a entidades sem fins lucrativos na Europa.

Regularmente, perguntam-nos sobre qual o impacto da formação em competências digitais na economia real. E para responder a essa questão foi realizado um estudo independente com a Ipsos.

Em resultado da formação Grow with Google, e até ao momento, 190 mil europeus encontraram um emprego ou iniciaram um negócio, mais de 50 mil empresas europeias viram os seu negócio crescer por via de novos clientes ou receitas e mais de 30 mil PME recrutaram mais pessoas.

Através da nossa iniciativa Grow with Google pretendemos ajudar todos na Europa – aqueles que representam a força de trabalho dos dias de hoje e que serão os impulsionadores da força de trabalho de amanhã – a terem acesso ao melhor da formação do Google e aos melhores produtos para fazerem crescer as suas competências, carreiras e negócios.

A tecnologia está a abrir um mundo de oportunidades. Independentemente de quem seja, existem oportunidades para todos.

