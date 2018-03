A Polícia Judiciária e o Corpo Nacional de Polícia do Reino de Espanha apreenderam, nos dois países, cerca de 2500 quilos de cocaína e detiveram dez pessoas de várias nacionalidades nas últimas duas semanas. Em comunicado divulgado esta quinta-feira pela PJ, é referido que ambas as polícias "desarticularam organização internacional de tráfico" de droga e, segundo a investigação, "os detidos integravam uma vasta organização criminosa, dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína, a actuar em diversos países europeus e da América Latina".

Além da droga foram também apreendidas diversas viaturas, dinheiro e documentação variada. A operação "muro de contenção", segundo a PJ, "insere-se no esforço conjunto e concertado das autoridades portuguesas, espanholas e de outros países com vista à identificação e desmantelamento de estruturas criminosas responsáveis pela introdução de grandes quantidades de estupefaciente no espaço europeu".

