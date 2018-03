Uma derrocada na praia da Ursa, no concelho de Sintra, provocou hoje de manhã dois feridos, um deles com gravidade, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo o CDOS, pelas 9h50 foi dado alerta de "uma derrocada na praia da Ursa", que provocou ferimentos em duas pessoas, "uma com gravidade", que se encontram no areal.

No local estão uma equipa de resgate em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para prestar assistência às vítimas.

Uma fonte oficial da Câmara de Sintra revelou que o Serviço Municipal de Protecção Civil também se deslocou ao local, de difícil acesso, e que os dois feridos são uma mulher de nacionalidade brasileira e um cidadão alemão, que "se encontra a ser assistido a paragem cardiorrespiratória".

A Autoridade Marítima Nacional também se deslocou ao local e foi entretanto accionado um meio aéreo de resgate e salvamento da Força Aérea Portuguesa.

