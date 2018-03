Ditaduras no Médio Oriente

O Médio Oriente é o berço do cristianismo mas, ao longo dos séculos, os cristãos foram sendo mortos pelos islamitas ao fio da espada. Actualmente a Síria é o único país muçulmano daquela zona do globo (Israel é a única democracia) onde os cristãos vivem em relativa segurança. Como viviam no Iraque de Saddam Hussein (quatro milhões – quantos sobreviveram?!) e na Pérsia do Xá. Os marxistas, aliados aos muçulmanos, pretendem derrubar os ditadores seculares para os substituírem por ditadores religiosos (o islão não permite democracias) muito mais intolerantes (veja-se o Irão ou a Arábia Saudita). Em consequência, serão exterminados os cristãos e outras minorias religiosas, mas isso talvez seja o seu objectivo oculto. Para isso Obama (principal responsável) “criou” e alimentou rebeldes (ligados à Al-Qaeda) na Síria para, sob a capa de democratas, derrubarem o ditador Assad. Para o substituírem por um ditador implacável, como é próprio dos sunitas. Tal não aconteceu porque a Rússia se opôs, defendendo os cristãos. Os terríveis dramas vividos pelo povo sírio têm responsáveis: o socialista Obama e os seus “parceiros” da Europa.

Cândido Morais, Braga

Três meses depois

Anteontem (13/3), com enorme espanto, li um texto do prof. Eurico de Figueiredo (EF), publicado como "Direito de Resposta por Decisão da ERC" (sic) reportando ao texto de Rui Tavares - "Com estimas destas, ninguém precisa de estigmas" - , publicado a 21 se Dezembro de 2017.

(...) O que queria referir e que mereceu o meu espanto é o facto desta resposta aparecer quase três meses depois do escrito que a motivou! Isto para além se somente ser assinada por EF. Onde estão os restantes académicos que contestaram, anteriormente, o texto primordial desta troca de ideias? O facto, eventual, da ERC poder ter "atrasado" a publicação, justifica algo, mas que a lei do "direito de resposta" com dilações temporais deste teor não é sensata, lá isso não é!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O CDS não é democrata-cristão

O CDS, equivocadamente, define-se como um partido de centro-direita. Não é. É um partido da direita extremada e ficava-lhes bem assumir. O seu comportamento político, no desgoverno anterior, nada teve de democrata-cristão, sendo repleto de malfeitorias sociais contra os mais vulneráveis, que falsamente diz defender(!) Concretizou medidas para o empobrecimento e aumento da indigência, denotando o seu extremismo.

O discurso no congresso do CDS da sua líder Assunção Cristas soou a falso. Porquê? Promotora duma lei das rendas e da liberalização do mercado imobiliário, deu aos senhorios todo o poder discricionário face aos inquilinos, originando escandalosos aumentos nas rendas e despejos selváticos de numerosas famílias, englobando velhos que sobrevivem com pensões miseráveis.

Hoje, as pessoas estão melhor do que quando Cristas pertenceu ao executivo. Quem já se esqueceu e quiser regredir aos anos de chumbo, desemprego, fome e assistencialismo caritativo, vote CDS. Cruzes canhoto! Não nos esquecemos.

Vítor Colaço Santos, Areias

