O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, declarou na quarta-feira que admite apresentar a demissão se o Presidente aceitar que o resto da coligação possa continuar a governar e evitar eleições antecipadas. Fico tem estado sob pressão da oposição na sequência do assassínio do jornalista de investigação Ján Kuciak, 27 anos, e da sua noiva, Martina Kušnírová — encontrados mortos em casa, em Bratislava, em Fevereiro.

PUB

“Se o presidente aceitar, estou pronto a demitir-me amanhã”, cita o Guardian.

A polícia eslovaca afirma que o duplo homicídio estará “muito provavelmente” relacionado com as investigações jornalísticas de Kuciak sobre os laços entre elite política eslovaca à máfia calabresa, a ‘Ndrangheta. O repórter trabalhava num novo artigo quando foi assassinado.

PUB

A morte do jornalista e da sua noiva gerou enormes protestos contra o governo de Fico, com dezenas de milhares de eslovacos a sair à rua, nas maiores manifestações naquele país desde a queda do comunismo, em 1989, como referia a BBC.

O partido Most-Híd, pequeno parceiro de coligação de Fico, juntou-se à oposição, aumentando a pressão sobre o chefe do Governo para convocar eleições antecipadas. Também o Presidente eslovaco, Andrej Kiska, tinha já sugerido eleições antecipadas ou uma reestruturação urgente do executivo, na sequência da libertação de sete suspeitos da autoria do duplo homicídio. Um deles, um cidadão italiano, manteria relações com elementos próximos de Fico — entre estes, a assessora do primeiro-ministro, Mária Trošková.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fico foi recusando a demissão, argumentando que o país podia “mergulhar no caos se a oposição ascendesse ao poder”.

Agora, o anúncio da disponibilidade para abandonar o Governo surge após a demissão do ministro do Interior, Robert Kalinak, esta segunda-feira, em nome da sustentabilidade do executivo. “É importante para a manutenção da estabilidade, por isso decidi demitir-me do posto de vice-primeiro-ministro e de ministro do Interior”, disse Kalinak, citado pela Reuters.

Ainda na quarta-feira, a União Europeia voltou a exigir à Eslováquia que investigasse o duplo homicídio com celeridade: “A nossa prioridade agora deve ser a conclusão de uma investigação independente e minunciosa dos factos, trazendo os responsáveis à justiça”, disse o comissário europeu para a Segurança, Julian King, no Parlamento Europeu. O caso relançou o debate sobre a liberdade dos meios de comunicação e a ameaça da corrupção e do crime organizado, tanto na Eslováquia quanto noutros países europeus.

PUB