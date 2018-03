Uma ponte pedonal pertencente a uma universidade pública em Miami colapsou nesta quinta-feira apanhando carros e pessoas. A infra-estrutura pertence à Florida International University, cuja população escolar ronda as 68 mil pessoas (56 mil estudantes e 12 mil professores e funcionários). As autoridades falam num número indeterminado de pessoas presas nos escombros e segundo jornais locais como Miami Herald há confirmação de vítimas mortais.

PUB

Foto

A ponte tinha sido instalada há menos de uma semana. Pretendia servir de passagem segura para milhares de pessoas que circulam no campus e que se debatem com um troço de auto-estrada muito movimentado pertencente à U.S. Highway 41, também conhecida como Tamiami Trail. A nova passagem aérea, que passaria por cima deste troço, deveria estar pronta em 2019 e ligar o campus a Sweetwater, uma pequena localidade onde vivem cerca de 4000 estudantes daquela universidade, segundo noticiava o Miami Herald a 10 de Março.

PUB

O tabuleiro pesa 950 toneladas, tendo sido colocado no último sábado, numa única manhã, de acordo com a imprensa de Miami. A BBC acrescenta que a polícia confirmou a existência de mortes, sem adiantar um número. O Miami Herald diz, por seu lado que pelo menos oito pessoas foram transportadas para um hospital local. O estado de saúde não foi revelado. Não se sabe quantas pessoas terão sido apanhadas pela queda do tabuleiro. Imagens transmitidas do local mostram carros esmagados debaixo do tabuleiro.

O acidente aconteceu cerca das 14h locais (19h em Portugal continental). Com uma extensão de 97,5 metros, a ponte deveria ser sustentada por cabos e era uma obra da mesma empresa que construiu a íconia Sunshine Skyway, em Tampa, Florida.

PUB