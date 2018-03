Um candidato do Partido Democrata venceu de forma surpreendente uma eleição especial na Pensilvânia para ocupar um lugar na Câmara dos Representantes. Conor Lamb, um antigo marine de 33 anos, derrotou o candidato apoiado pelo Presidente norte-americano num distrito onde Donald Trump bateu Hillary Clinton por 19 pontos de diferença.

Esta eleição decorreu na terça-feira, mas a contagem arrastou-se até à noite de quarta-feira (hora local, madrugada de quinta-feira em Portugal) porque a diferença entre os dois candidatos nunca excedeu os 600 votos, num universo de quase 230 mil eleitores. Ainda estão por contar cerca de 500 votos (de militares e de outros cuja validade está a ser avaliada), mas o candidato do Partido Democrata lidera com uma vantagem de 627 votos em relação ao seu adversário do Partido Republicano.

Ao contrário do que acontece em outros estados norte-americanos, a lei da Pensilvânia não prevê uma recontagem automática quando os resultados são muito aproximados, mas a campanha do republicano Rick Saccone já deu sinais de que vai pedir uma recontagem.

