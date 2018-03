Robert Mueller intimou a Trump Organization a entregar documentação relacionada com a Federação Russa, no âmbito das investigações à interferência de agentes russos nas eleições presidenciais norte-americanas de Novembro de 2016. A notícia é avançada pelo New York Times, que cita duas pessoas próximas do processo.

Esta é a primeira vez que o procurador especial, nomeado por Donald Trump para liderar o inquérito, exige provas às empresas e negócios do Presidente dos Estados Unidos.

O New York Times refere que da conversa com as referidas fontes não foi possível perceber exactamente que documentos Mueller pretende, mas sugere a notificação está relacionada com o mais recente eixo da investigação: o financiamento das actividades políticas de Trump.

Nas últimas semanas foram levadas a cabo entrevistas a pessoas e representantes de entidades estrangeiras, incluindo um conselheiro de Trump para os Emirados Árabes Unidos.

A Trump Organization – o império empresarial do Presidente, que abarca as suas empresas de construção, imobiliários, entretenimento, entre outras – nunca se negou a prestar esclarecimentos e apresentar documentação, quando foi desafiada pelas diferentes comissões do Congresso dos EUA a fazê-lo. E pretende manter essa postura.

“Desde Julho de 2017 que avisámos as pessoas de que a Trump Organization é totalmente cooperante com todas as investigações, incluindo a do procurador especial, e responde aos seus pedidos”, garante o advogado Alan S. Futerfas.

A Trump Organization sempre negou quaisquer investimentos em território russo ou relacionados com empresários russos. O próprio Trump insistiu nessa tese, numa entrevista ao New York Times em Julho do ano passado: “Não faço dinheiro com a Rússia. Apenas organizei lá o [concurso] Miss Universo, há oito ou nove anos”.

