Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França emitiram um comunicado conjunto a condenar a Rússia pelo envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha, Iulia, em território britânico, com uma arma química.

“Nós, líderes de França, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido condenamos o ataque” ocorrido na cidade de Salisbury no dia 4 de Março. “O uso do agente de nervos de categoria militar, de um tipo desenvolvido na Rússia, marca a primeira ofensiva utilizando um agente de nervos na Europa desde a II Guerra Mundial”, continua o comunicado.

“Partilhamos a declaração do Reino Unido de que não há explicação plausível alternativa”, lê-se ainda, referindo-se à responsabilidade de Moscovo na tentativa de homicídio atribuída por Londres. “Pedimos à Rússia que responda a todas as questões relativas ao ataque em Salisbury".

O comunicado marca a primeira vez que os principais parceiros do Reino Unido se juntam na atribuição de responsabilidades a Moscovo.

Na quarta-feira, os principais aliados do Reino Unido tinham demonstrado solidariedade com o Governo de Londres, mas mantendo-se contidos na condenação à Rússia.

Num primeiro momento, um porta-voz do Presidente francês Emmanuel Macron tinha aconselhado o Reino Unido a evitar “políticas fantasiosas” e o Governo de Paris explicou que pretendia verificar as provas concretas da responsabilidade de Moscovo no envenenamento de Skripal.

Mas na noite de quarta-feira, durante a reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora norte-americana na organização, Nikki Haley, afirmou que os Estados Unidos estão “absolutamente solidários com o Reino Unido” e que Washington “acredita que a Rússia é responsável pelo ataque a duas pessoas no Reino Unido, utilizando um gás nervoso de grau militar”. Estas declarações surgem depois de o Presidente Donald Trump se ter mostrado também contido na condenação ao Kremlin.

Expulsão de diplomatas britânicos “brevemente”

A Rússia vai expulsar diplomatas britânicos em breve em retaliação às medidas anunciadas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, na sequência da tentativa de homicídio de Skripal e a filha.

A garantia foi dada nesta quinta-feira por Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russos, depois de Londres ter ordenado a expulsão de 23 diplomatas russos no Reino Unido que foram considerados “agentes dos serviços de informação russos não declarados”.

Questionado sobre se Moscovo irá avançar com uma medida semelhante, Lavrov afirmou que “garantidamente”, o Kremlin irá expulsar diplomatas britânicos “brevemente”, cita a agência russa RIA. O ministro voltou a considerar as acusações de Londres um “disparate”.

