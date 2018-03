A Administração norte-americana vai impor novas sanções a 19 indivíduos e cinco organizações russas devido à interferência nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e a ataques informáticos contra infra-estruturas dos EUA, nomeadamente energéticas, por "hackers ligados ao Governo russo".

PUB

Apesar das razões avançadas pelo Departamento do Tesouro americano, o anúncio surge no mesmo dia em que os Estados Unidos se juntaram a um comunicado conjunto com o Reino Unido, França e Alemanha a condenar a Rússia pela tentativa de homicídio do antigo espião russo, Sergei Skripal, e da sua filha, utilizando uma arma química que actua sobre o sistema nervoso. No comunicado conjunto não é especificada nenhuma acção conjunta contra a Rússia.

Esta é também a mais forte acção contra Moscovo desde que Donald Trump foi eleito Presidente dos EUA.

PUB

https://t.co/2tE5KqHtBy— Treasury Department (@USTreasury) Treasury sanctions Russian cyber actors for interference with the 2016 U.S. Elections and malicious cyber-attacks. CAATSA sanctions are part of a broader effort to address the ongoing nefarious attacks emanating from Russia">

O secretário do Tesouro norte-americano, Steve Mnuchin, anunciou que haverá sanções adicionais contra responsáveis do Governo de Moscovo e oligarcas russos, "devido às suas actividades de desestabilização", diz a Reuters. Mas não avançou nenhum calendário para a aplicação destas sanções, nem se implicariam cortar o acesso destes indivíduos ao sistema financeiro dos EUA.

“A Administração está a confrontar a actividade informática maliciosa russa, incluindo a tentativa de interferir nas eleições norte-americanas, ataques informáticos destrutivos e incursões que tiveram como alvo infra-estruturas críticas”, lê-se no comunicado do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. “Estas sanções direccionadas são parte de um esforço mais amplo para lidar com os nefastos ataques em curso que emanam da Rússia”.

Foi emitido um alerta pelo FBI e pelo Departamento de Segurança Interna dizendo que foi encontrado software malicioso nos sistemas operativos de várias empresas e organizações do sector energético norte-americano, e que a pista da origem de vários ataques informáticos foi seguida até à Rússia, diz o jornal The Guardian.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As sanções vão atingir cinco organizações russas e 19 pessoas. Os indivíduos ficam impedidos de viajar para os EUA, os bens das empresas sancionadas neste país vão ficar congelados e os norte-americanos ficam proibidos de realizar negócios com estas organizações.

O comunicado do Tesouro refere também o caso do ex-espião envenenado no Reino Unido, afirmando que esta situação "é um ataque à soberania do Reino Unido" e que a utilização desta arma química "é uma clara violação da Convenção das Armas Químicas e uma violação da lei internacional". "Ameaça a segurança de todos nós", diz ainda.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo,Sergei Riabkov já prometeu retaliação contra estas medidas, cita a agência RIA.

PUB