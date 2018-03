O primeiro centro de Trail Running da Área Metropolitana do Porto (AMP) é inaugurado domingo, indicou a câmara de Valongo, concelho onde se localiza este equipamento que está preparado para utilização nocturna.

PUB

"São infra-estruturas que em muito vão contribuir para a dinamização das Serras do Porto e para o desenvolvimento do desporto outdoor na Área Metropolitana", refere o presidente da câmara de Valongo, citado em comunicado.

Este centro de Trail Running, ou seja, dedicado ao desporto de montanha quer em modo corrida, quer de caminhada, tem uma rede de percursos com 90 quilómetros de trilhos.

PUB

Ao todo estão preparados quatro percursos homologados pela Associação Portuguesa de Trail Running, estando estes desenhados para assegurar vários níveis de dificuldade.

São descritos o Trilho do rio Ferreira (10 quilómetros), o Trilho de Santa Justa (12 quilómetros), o Trilho do Paleozoico (23 quilómetros) e Trilho do Vale Longo (45 quilómetros).

"Aproveitando as excelentes condições do concelho de Valongo, nestes quatro percursos será possível usufruir da diversidade dos elementos paisagísticos e locais emblemáticos não só das Serras do Porto, mas também de Quintarei e de Alfena", descreve a autarquia.

O centro de Trail Running de Valongo terá como centro nevrálgico o parque da cidade deste concelho do distrito do Porto, local que dá acesso ao corredor ecológico e às Serras de Santa Justa e Pias que integram o Parque das Serras do Porto, um espaço partilhado pelo concelho citado e os vizinhos de Gondomar e Paredes.

Nesta infra-estrutura, os praticantes de trail terão acesso a balneários e outras estruturas de apoio.

O objectivo deste equipamento é, descrevem os responsáveis, "proporcionar as melhores condições de segurança e conforto possíveis numa corrida de montanha".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A inauguração está marcada para domingo com a presença do presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, que é também presidente do conselho executivo do Parque das Serras do Porto, bem como do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

A sessão de inauguração inclui uma caminhada pelos percursos de trail, onde também estarão a correr ou a caminhar os atletas inscritos nas várias provas dos Trilhos do Paleozoico, um evento de 'rail running inscrito no programa nacional e que é também a primeira competição de 2018 a integrar o Circuito Trilhos de Valongo.

Em resposta escrita remetida à Lusa, a câmara local aponta que o investimento na infraestrutura ronda os 70 mil euros, sendo 100% municipal.

PUB