Campos de férias

Aulas de vela em Gaia

A BBDouro, Academia de Vela do Porto, organiza uma semana de férias para os mais novos que tenham vontade de aprender a velejar, um desporto ao ar livre e amigo do ambiente. De 26 a 30 de Março e/ou de 2 a 6 de Abril, das 9h30 às 17h30. Preço para uma semana: 110€ sem almoço e 130€ com almoço.

www.bbdouro.com

info@bbdouro.com

Aventuras na Porta do Mezio

Muita diversão, adrenalina e aventura é o que promete o campo de férias da Porta do Mezio, com actividades como arborismo, slide, equitação, orientação, oficinas e escalada, entre outras. Para crianças e jovens dos seis aos 14 anos . De 26 a 30 de Março e de 3 a 6 de Abril. Preços: 75€ (1.ª semana); 60€ (2.ªsemana); 110€( duas semanas); 17€ (1 dia). www.portadomezio.pt

Surf e skate em Matosinhos

A Surf Aventura organiza, de 26 a 30 de Março, workshops de surf e skate com aulas práticas na praia e marginal de Matosinhos. Preço: 75€ (5 dias); 20€ (1 dia). De 26 a 30 de Março e de 2 a 6 de Abril. Horários: 9h30 às 12h30 ou das 14h30 às 17h30.

www.surfaventura.com

Pony Club do Porto

Os campos de férias do Pony Club do Porto convidaM os mais jovens para um programa recheado de actividades: atelier de trabalhos manuais, ioga, capoeira, caça ao tesouro e tratar e montar os póneis. Novas instalações na Rua Fonte do Outeiro, Paranhos. Preço: 110€, com actividades, almoço e lanche. De 26 a 29 Março e de 2 a 6 de Abril. Para crianças e jovens dos cinco aos 14 anos.

www.ponyclubdoporto.org

Oceanário de Lisboa

A proposta é para descobrir o fantástico mundo dos mares no Oceanário de Lisboa, de 26 de Março a 6 de Abril. No programa “Férias debaixo de água” não faltam actividades, enigmas e desafios para crianças e jovens dos quatro aos 12 anos. Preço: 40€ (dia); 150€ (4 dias); 180€ (5 dias), com entrada e refeições incluídas. É ainda possível “Dormir com os tubarões”, com um custo adicional de 50€.

www.oceanario.pt

Quinta Pedagógica Armando Villar

A Quinta Pedagógica Armando Villar, em Cascais, programou várias actividades para que os mais jovens possam ir ao campo sem sair da cidade. Há atelier de jardinagem e culinária, aulas de ioga, slide, caça aos ovos e tratar e alimentar os animais da quinta. De 26 de Março a 6 de Abril, das 9h30 às 17h30. Preço 30€ (dia); 125€ (semana). http://quintadovillar.com

Ar livre

Foto Hugo Delgado

Caminhada no Parque da Peneda-Gerês

Fim-de-semana no Parque Nacional da Peneda-Gerês, com caminhadas através de trilhos de pastores e de peregrinos. Preço: 195€. Duas noites de alojamento com pequeno-almoço, dois almoços piquenique, um jantar passeios pedestres com guia, chá e café durante os percursos. De 30 de Março a 1 de Abril.

www.papa-leguas.com

Experiência fotográfica no Caminito del Rey

Grandes paisagens num desfiladeiro único e impressionante, para quem gosta de aventuras ao ar livre e de fotografia. O tempo estimado para o passeio completo no Caminito del Rey é de cerca de três a quatro horas. O programa contempla ainda uma visita à cidade de Ronda, que remonta a tempos islâmicos. Preço: 385€. Inclui três noites de estadia, em quarto duplo com pequeno-almoço, veículo privado em todos os trajectos, gasolina e portagens , entrada no Caminito del Rey e acompanhamento de fotógrafo. De 27 a 30 de Março.

www.fotoadrenalina.com

Cá dentro

Régua

Páscoa no Douro é a proposta do Hotel Régua Douro para uma escapada de duas ou três noites, com preços desde 181€ e 256€, respectivamente. Inclui alojamento com pequeno-almoço, Porto de boas-vindas, um jantar, chá ou chocolate quente com biscoitos. Tem ainda mais duas opções: programa de um dia (sábado, dia 31) com almoço, visita a uma quinta com prova de vinhos, caça ao ovo e jantar no hotel com música, ou um almoço especial buffet de Páscoa em família, no dia 1 de Abril.

www.hotelreguadouro.pt

Alfândega da Fé

Programa de duas ou três noites no Hotel & Spa Alfândega da Fé, com preços a partir de 290€ e 425€ para duas pessoas. Inclui alojamento com pequeno-almoço, jantar e utilização da piscina, jacuzzi, sauna e banho turco. Válido de 30 de Março a 1 de Abril.

www.spahotelalfandega.com

Esposende

Reserve uns dias de férias de Páscoa no Axis Ofir Hotel e pague 85€ para duas noites e 110€ para três noites, por pessoa, com direito a pequeno-almoço, animação infantil e animação musical. Pode optar pelo almoço no Domingo de Páscoa pelo preço de 27€/pessoa.

reservas@axisofir.com

Aveiro

Foto Nelson Garrido

Desfrute de umas miniférias no Veneza Hotel, com tarifas a partir de 80€ (uma noite); 140€ (duas noites); 198€ (três noites) e 248€ (quatro noites). Inclui pequeno-almoço, oferta de água, fruta e amêndoas e passeio de barco moliceiro pelos canais da cidade.

www.venezahotel.pt

Serra da Estrela

No Luna Hotel dos Carqueijais, situado na Covilhã, a Páscoa celebra-se com neve. Preços desde 119€ por pessoa, para uma estadia de duas noites com pequeno-almoço.

www.abreu.pt

Condeixa-a-Nova

Para esta Páscoa a Pousada de Condeixa Coimbra sugere uma estadia com tarifas desde 130€/noite para duas pessoas, com oferta do alojamento das crianças (máximo duas crianças até aos 12 anos), 10% de desconto no restaurante, pequeno-almoço, caça ao tesouro nos jardins da pousada, aula de cerâmica para as crianças e entradas no Museu PO.RO.S (Museu Multimédia Portugal Romano e Sicó).

www.pousadadecondeixa-coimbra.com

Sintra

Celebre esta data em família ou com amigos no Tivoli Palácio de Seteais, com tarifas a parir de 320€. Inclui duas noites de alojamento, pequeno-almoço, jantar, buffet brunch de Domingo de Páscoa, massagem para uma pessoa e caminhada exclusiva pela serra de Sintra, passando pelos pontos mais emblemáticos da vila.

www.tivolihotels.com

Estoril

Estadias de duas, três e quatro noites no Palácio Estoril Hotel, com tarifas de 170€, 247,50€ e 290€, respectivamente, válido de 23 de Março a 8 de Abril. Com direito a cesto de Páscoa no quarto, pequeno-almoço, massagem a preço especial no Nayan Tree Spa e animação para crianças no Domingo de Páscoa.

www.palacioestorilhotel.com

Ferreira do Alentejo

O Monte Chalaça, propriedade rural situada a cerca de cinco quilómetros de Ferreira do Alentejo, preparou um programa para as miniférias de Páscoa com preços de 300€/casal, em regime de tudo incluído, workshop de Páscoa para crianças, visita à quinta pedagógica e caça aos ovos. http://montechalaca.pt

Elvas

Entre 23 de Março e 8 de Abril há um programa especial de Páscoa no Hotel Rural Quinta de Santo António, em Elvas. Estadias de duas, três, cinco ou sete noites com tarifas desde 72,50€; 92,50€; 117,50€ e 140€, respectivamente. Inclui almoço de domingo.

www.solferias.pt

Carvoeiro

Localizado no topo de uma falésia com vista para o Oceano Atlântico, no Carvoeiro, o Hotel Baía Cristal propõe uma escapada de três noites com tarifas a partir de 240€ em quarto duplo. Inclui alojamento com tudo incluído, uma massagem por pessoa, acesso livre à piscina interior, sauna, jacuzzi e banho turco e transporte para o centro do Carvoeiro. Programa gratuito para a primeira criança até aos 15 anos.

www.mybesthotel.eu

Tavira

A dois passos de Tavira, no Sotavento algarvio, o Hotel Ozadi sugere para estas férias um programa em família, com ateliers de culinária e pintura, sessão infantil de cinema com pipocas, caça aos ovos, aula de padle. Válido de 29 de Março a 1 de Abril.

www.ozaditavirahotel.com

Porto Santo

Páscoa em Porto Santo com tarifas desde 459€ por pessoa em quarto duplo e 448€ em quarto triplo. Inclui voo de Lisboa no dia 25 de Março, taxas e sete noites em hotel com pequeno-almoço.

www.topatlantico.pt

Funchal

Passagem aérea à partida de Lisboa, taxas e estadia de três noites em hotel com pequeno-almoço no Funchal com tarifas a partir de 430€, válido de 30 de Março a 2 de Abril.

www.abreu.pt

Ilha Terceira

Escapada até à ilha Terceira, nos Açores, com preços especiais de Páscoa. 284€ por pessoa. Estadia de duas noites em hotel com pequeno-almoço e transporte aéreo de Lisboa e Porto, transferes e taxas . www.viagenselcorteingles.pt

Foto Nuno Ferreira Santos

Lá fora

Paris e Disneyland

Viagem de sete dias a Paris e à Disneyland, um lugar de conto de fadas. Preços desde 299€ por pessoa. Voos, transferes e estadia nos hotéis e regime seleccionado.

www.logitravel.pt

Neve em Cerler

Programa de cinco noites de alojamento em apartamento T2 (ocupação seis pessoas) na estância de neve de Cerler, nos Pirenéus Aragoneses, e cinco dias de forfait com tarifas a partir de 194€. Entrada a 1 de Abril. www.topatlantico.pt

Serra Nevada

A estância de neve da Serra Nevada, localizada nas proximidades de Granada, Espanha, atrai anualmente um grande número de adeptos de desportos de Inverno. Para a Páscoa encontra preços a partir de 630€ com voo à partida de Lisboa e sete noites em hotel com pequeno-almoço. www.logitravel.pt

Andorra

Pacote de quatro noites em hotel, na estância de neve Pal- Arinsal, em Andorra, e quatro dias de forfait com tarifas a partir de 40€/noite e por pessoa. Entrada a 3 de Abril.

www.logitravel.pt

Palma de Maiorca

Programa de seis dias em Palma de Maiorca, com alojamento em hotel, pequeno-almoço, passagem aérea e taxas a partir de 407€.

www.abreu.pt

Chipre

De 31 de Março a 8 de Abril vá conhecer a ilha de Chipre num circuito em autocarro turístico de nove dias com preços desde 1820€ por pessoa. Voo de Lisboa ou Porto, taxas, alojamento com pensão completa, guia e entradas mencionadas no programa.

www.pintolopesviagens.com

Djerba

Viagem de oito dias à ilha de Djerba, situada na costa mediterrânica, a sul da Tunísia. Transporte aéreo à saída de Lisboa no dia 24 de Março, taxas e estadia com pensão completa ou meia pensão a partir de 535€ por pessoa em quarto duplo.

http://travelwings.pt

Itália

Foto Max Rossi/Reuters

Descubra a capital italiana, Roma, e o Vaticano, onde pode assistir à bênção Urbi et Orbi dada pelo Papa, e rume até ao sul de Itália num circuito de seis dias. Preço: desde 1200€ por pessoa. Voo do Porto ou Lisboa, taxas, autocarro de turismo, alojamento em meia pensão, guia e entradas em monumentos. De 28 de Março a 2 de Abril.

www.pintolopesviagens.com

Croácia e Bósnia

Circuito de cinco dias à Croácia e Bósnia, visitando Dubrovnik, Split, Trogir e Mostar, desde 835€ por pessoa. Passagem aérea à partida de Lisboa no dia 28 de Março, taxas, quatro noites de alojamento , circuito com guia e algumas refeições.

www.lusanovatours.pt

Marrocos

Grande tour pelo Sul de Marrocos, com visitas a Marraquexe, Ouarzazate, Zagora e Erfoud. Preços desde 730€ (quarto triplo), 740€ (duplo) e 915€ (single). Passagem aérea de Lisboa no dia 25 de Março, taxas, alojamento de seis noites com meia pensão, circuito em autocarro, guia e visitas. http://travelwings.pt

Cruzeiro

Cruzeiro de sete noites a bordo no Norwegian Escape e escalas em Miami Beach, Jamaica e Ilhas Caimão, com tarifas desde 2140€. Inclui passagem aérea à partida de Lisboa no dia 23 de Março, uma noite de hotel em Miami com pequeno-almoço e estadia a bordo com pensão completa. www.lusanova.pt

São Tomé e Ilhéu das Rolas

Desfrute do sol e as praias nesta viagem de oito dias a São Tomé e Ilhéu das Rolas. Preços a partir de 1559€. Passagem aérea à partida de Lisboa, taxas e estadia com pensão completa no Hotel Pestana Equador e em regime de alojamento e pequeno-almoço no Pestana Miramar Hotel. www.viagenselcorteingles.pt

Ilha do Sal

Promoção especial Páscoa para a ilha do Sal, com preços a partir de 784€ por pessoa em quarto duplo. Voo à partida de Lisboa no dia 24 de Março, taxas e estadia de sete noites em hotel com pequeno-almoço. www.soltropico.pt

Dubai

Uns dias de férias nas Arábias. Estadia de sete noites em hotel no Dubai, pequeno-almoço e voo à partida de Lisboa no dia 25 de Março com taxas desde 955€ por pessoa em quarto duplo.

www.topatlantico.pt

